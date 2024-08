Für kurze ICE-Fahrten in der Zeit bis zum 14. Dezember gibt es noch bis 30. September Tickets für 9,99 Euro. Fahren kann man damit beispielsweise von Mannheim nach Frankfurt.

Mit Bahncard kosten die Tickets namens „Super Sparpreis Aktion“ sogar nur 7,49 Euro. Die Fahrkarten gelten nur im gebuchten Zug. Erhältlich sind sie nur in begrenzten Kontingenten. Am größten sind die Chancen, ein solches 10-Euro-Ticket zu bekommen in Zügen, die nicht allzu stark frequentiert sind – vor allem dann, wenn man frühzeitig bucht. Zu bekommen sind die Tickets online über bahn.de, in der App DB Navigator sowie bei allen DB-Verkaufsstellen. Die Deutsche Bahn (DB) versucht damit, freie Kapazitäten auszulasten. Zu den Strecken, die in Frage kommen, gehören beispielsweise auch die von Karlsruhe nach Stuttgart und von Neustadt nach Saarbrücken.

Für die Strecke von Mannheim nach Frankfurt sind ebenfalls Tickets zu bekommen, allerdings ist die ICE-Fahrzeit wegen der Riedbahn-Sperrung derzeit deutlich länger als gewohnt. Am schnellsten sind aktuell mit 61 Minuten Züge, die alle zwei Stunden beispielsweise um 8.07 Uhr, 10.07 Uhr, 12.07 Uhr ab Mannheim fahren. Die Züge, die stündlich fahren und über Mainz umgeleitet werden, brauchen noch rund 15 Minuten länger.