Der Frankenthaler Maschinenbau- und Servicekonzern KSB hat das Jahr 2023 trotz der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage mit einem deutlichen Plus abgeschlossen. 2024 will der Pumpen- und Armaturenhersteller an seinen Erfolg anknüpfen.

Die Nachfrage nach Kupfer infolge von E-Mobilität und dem zunehmenden Einsatz von Solar- und Windkraftanlagen hat erneut auch das Geschäft von KSB beflügelt: Der Pumpen- und Armaturenkonzern hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem deutlichen Plus gegenüber dem Vorjahr bei Auftragseingang, Umsatz und Gewinn vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (Ebit) abgeschlossen. Das hat der weltweit tätige SDax-Konzern am Mittwoch bei der Vorlage seiner vorläufigen Geschäftszahlen mitgeteilt. KSB liefert für den Bergbau, unter anderem eben für den Kupfer-Bergbau, beispielsweise Pumpen wie Feststoff- und Bohrlochpumpen. Letztere sorgen bei der Rohstoff-Förderung für niedrigere Wasserstände.

Auch das Wachstum und die Margenstärke des Servicesegments haben einen wichtigen Beitrag zum erfolgreichen Geschäftsjahr geleistet.

Hier lesen Sie einen ausführlichen Beitrag zur Lage bei KSB, auch was den Stand der Dinge bei der in Frankenthal geplanten 80-Millionen-Euro-Investition angeht.