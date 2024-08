Bittere Lehrstunde ausgerechnet im Olympia-Finale. Die deutschen Handballer verloren das Spiel um die Goldmedaille gegen überragende Dänen deutlich mit 26:39 und nehmen die Silbermedaille mit nach Hause – das erste Olympia-Silber seit 20 Jahren. Von Beginn an konnten die Deutschen nicht an die starken Leistungen in der Vorrunde und die furiosen Auftritte in der K.o.-Runde anknüpfen. Dänemark hingegen spielte wie aus einem Guss, wirbelte die deutsche Abwehr immer wieder durcheinander und stand auch hinten sicher.