Die Anzahl der gesprengten Geldautomaten in Rheinland-Pfalz ist rückläufig. Das meldet das Innenministerium auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Matthias Lammert ( CDU). Demnach gab es in diesem Jahr bis Mitte September 19 gelungene oder versuchte Sprengungen von Geldautomaten. Dies sei ein Rückgang um 50 Prozent, so das Innenministerium weiter. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2023 sprengten Diebe insgesamt 50 Geldautomaten auf und verursachten einen geschätzten Schaden von rund 8,7 Millionen Euro. In diesem Jahr liegt der Schaden bisher bei knapp 883.000 Euro und somit deutlich unter dem Wert der Vorjahre.

Zuletzt hatte auch der rheinland-pfälzische Sparkassenverband von abnehmenden Sprengungen berichtet. Die Sparkassen haben nach eigener Darstellung bis Ende 2023 mehr als 12,5 Millionen Euro in den Schutz der Geldautomaten investiert: in Färbesysteme, mechanische Nachrüstungen an Eingangstüren und Automaten, Vernebelungssysteme und Pavillons.