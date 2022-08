„Es gibt dieses Jahr deutlich mehr Tigermücken.“ Das ist das Zwischenfazit der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Stechmückenplage (Kabs) zum bisherigen Verlauf der Sommersaison.

Es gingen deutlich mehr Meldungen über Sichtungen der vormals tropischen, heute auch in Deutschland heimischen Stechmücke mit dem wissenschaftlichen Namen Aedes albopictus ein als im vergangenen Sommer, teilt die Kabs auf Anfrage mit.

Die Asiatische Tigermücke, leicht erkennbar an ihrer auffälligen Zeichnung („albopictus“ heißt „weiß gezeichnet“), kann durch ihre Stiche Krankheitserreger wie das Dengue- und das Zikavirus übertragen. In Deutschland wurde die Tigermücke erstmals 2007 bei Bad Bellingen im baden-württembergischen Landkreis Lörrach nachgewiesen, in der Pfalz tauchte sie erstmals im Juli 2017 in Fallen nahe der A61 bei Speyer auf. Seitdem häuften sich die Funde; in der Pfalz haben laut Kabs der Ludwigshafener Stadtteil Melm und Germersheim bekannte Populationen.

Dass alle Gemeinden in der Nähe des Rheins liegen, ist kein Zufall. Die Asiatische Tigermücke siedelt in der Nähe von Wasser, ist aber wesentlich hitzeliebender als die bisher in der Pfalz heimischen Stechmücken, die meist zur Art Aedes vexans gehören und – zoologisch unkorrekt – umgangssprachlich als „Schnaken“ bezeichnet werden. Deren Aussichten sind laut Kabs in diesem Jahr eher schlecht: Ihre Eiablagen sind trocken, deshalb können die Larven nicht schlüpfen.

Anders bei der neu hier heimischen Art: „Für die Tigermücke bietet die langanhaltende Hitzeperiode perfekte Bedingungen. Je wärmer der Sommer, desto schneller können sich die Larven zum ausgewachsenen Fluginsekt entwickeln“, teilt die Kabs mit. Dies sorge wiederum dafür, dass die nächste Generation von Tigermücken schneller stichbereit sei – sich also die Nahrung verschaffen könne, die sie braucht, um Eier produzieren und ablegen zu können. „Wahrscheinlich müssen wir dieses Jahr mit zwei zusätzlichen Generationen rechnen, die sich 2021 nicht entwickeln konnten“, sagt die Kabs.

Die Tigermücke brüte gerne im Stadtbereich und finde auch aktuell noch Wasserstellen, wie Gullys, Regentonnen oder Gießkannen. Größere neue Vorkommen habe die Kabs dieses Jahr in Rheinland-Pfalz noch nicht entdeckt, doch das mittlerweile in Deutschland heimische Tier breite sich weiter aus: In Wiesbaden sowie den badischen Gemeinden Kehl und Durmersheim sei die Mücke nun auch angekommen. Auch in Konstanz wurden vor kurzem Tiere nachgewiesen. Gerade befinde sich die Tigermückenpopulation in ihrer Hochphase, so die Kabs. „Sollte die erste Septemberhälfte auch noch sehr warm bleiben, könnten noch mehr Tigermücken schlüpfen“, sagen die Schnakenbekämpfer voraus. Würden dann die Tage kürzer, fingen die Tiere an, Wintereier zu legen – diese würden erst im nächsten Jahr schlüpfen.