Ein ganz schwaches Spiel mit Komik-Elementen hat Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend beim 0:3 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg gezeigt. Das war unterirdisch. Beim 0:1 war Torhüter Daniel Batz vorm Strafraum rumgeturnt, hatte Kapitän Manuel Zeitz beim Klärungsversuch behindert und Kai Brünker eingeladen (59). In Minute 85 hatte Marin Sverko auf dem Hosenboden rutschend Doppeltorschütze Sirlord Conteh den Weg zum 0:3 freigemacht. Zwei von drei netten Gastgeschenken der völlig indisponierten Saarländer an die Mannschaft der Rückrunde.