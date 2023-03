Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist vom SPD-Bundestagsabgeordneten Joe Weingarten (Bad Kreuznach) aufgefordert worden, die umfassende Renovierung der Klotzberg-Kaserne in Idar-Oberstein zuzusagen.

Weingarten reagierte damit auf den Bericht der Wehrbeauftragten im Bundestag, Eva Högl. Sie hatte die Kaserne als „trauriges Beispiel“ für den Zustand der Bundeswehr erwähnt und erhebliche Baumängel angeprangert (die RHEINPFALZ berichtete am Mittwoch). So gebe es dort undichte Fenster, Wasser- und Dachschäden, nicht nutzbare Sanitärbereiche und Unterkünfte „in inakzeptablem Zustand.“ Hygiene- und Bauauflagen könnten überdies zu einer Schließung der Küche führen. Außerdem seien die Decken der Instandsetzungshallen seit 2018 einsturzgefährdet. Weingarten appellierte in einem Schreiben an Pistorius für den Erhalt der Kaserne. „Die ,Zeitenwende’ muss auch bei der Bundeswehr im Nahe-Land ankommen“, so Weingarten.