Vorsitzender der CDU-Fraktion im Mainzer Landtag ist Gordon Schnieder bereits. Am 21. September will er zudem Christian Baldauf als Parteivorsitzender nachfolgen. Er ist der einzige Kandidat für den Posten. In den Führungsriegen der Partei knirscht es dem Vernehmen nach aber.

Nach Informationen der RHEINPFALZ regt sich Widerstand gegen die Personalie Schnieder. Mitglieder des Vorstands der Landes-CDU üben harsche Kritik am designierten Chef. Sie werfen dem Politiker aus der Eifel unter anderem despotisches Gebaren und Günstlingswirtschaft vor. Ein Vergleich zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un wird sogar gezogen. Zudem sei Schnieder vor knapp zwei Jahren an einer Intrige beteiligt gewesen, die zum Ziel hatte, den damaligen Fraktionsvorsitzenden Baldauf vom Thron zu stürzen. Und das mit Erfolg, so der Vorwurf der RHEINPFALZ-Informanten. Ausgerechnet Schnieder solle Baldauf nun beerben, echauffiert sich mancher und fordert einen echten Neuanfang.

