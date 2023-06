Christiane Benner, die im Oktober zur Vorsitzenden der IG Metall gewählt werden soll, hält die Forderung ihrer Gewerkschaft nach der Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie aus mehreren Gründen für berechtigt. Benner, die derzeit Zweite Vorsitzende der IG Metall ist, verwies auf die belastenden Arbeitsbedingungen in der Branche. Kürzere Arbeitszeiten könnten auch helfen, Arbeitsplätze zu erhalten. Zudem lasse sich Industriearbeit so „wieder attraktiver“ machen.

Von einer Vier-Tage-Woche verspricht Benner sich auch „eine partnerschaftlichere Arbeitsteilung“ zwischen Männern und Frauen. „Wenn das gelingt, würden Frauen in Teilzeit vielleicht ihre Arbeitszeit auf 32 Stunden anheben“, sagte sie im Interview mit der RHEINPFALZ.

Benner betonte die Notwendigkeit einer „guten Industriepolitik“, damit Unternehmen in Deutschland bleiben. Dazu gehöre ein Industriestrompreis von fünf Cent pro Kilowattstunde. „Gerade für die energieintensiven Branchen wie Chemie, Stahl oder Gießereien ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da muss rasch eine Entscheidung fallen, damit in hiesige Standorte investiert wird“, forderte Benner schnelles Handeln von der Bundesregierung.

Sollte Benner, was zu erwarten ist, gewählt werden, steht mir ihr erstmals eine Frau an der Spitze der größten Einzelgewerkschaft. Die 55-Jährige soll Jörg Hofmann nachfolgen, der altersbedingt nicht mehr antritt.

