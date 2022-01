In zwei Wochen startet die 15. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“. Mit dabei ist Modedesigner Harald Glööckler, der mit Mann Dieter Schroth und Hund Billy King in Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) wohnt. Vor der Abreise haben wir den 56-Jährigen in seinem Garten besucht. Dort bereitet er sich mit seinem Personal Trainer auf das Dschungelcamp vor. „Als ich in meinem Garten saß am frühen Morgen und die Anfrage zum Dschungelcamp kam, dachte ich mir: Wenn du hier in der Kälte sitzen kannst und keiner sieht dich, dann bist du doch besser im Dschungel in der Wärme und Millionen Menschen schauen dir zu“, sagte der Modeschöpfer aus dem Leiningerland.

