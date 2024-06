Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber hat die Polizei in der Nacht auf Freitag zwischen 1.15 Uhr und 3.50 Uhr nach einer vermissten Person im Neustadter Stadtgebiet gesucht. Wie die Polizei am Morgen mitteilt, habe nicht ausgeschlossen werden können, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinde. Er sei aber wohlbehalten aufgefunden worden.