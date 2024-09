Eine 83-jährige an Demenz erkrankte Frau ist am frühen Mittwochmorgen in einer Seniorenresidenz in Schifferstadt vermisst gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei der Suche auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Seniorin wurde gefunden und kam wohlbehalten zurück in ihre Unterkunft.