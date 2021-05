Der Dialekt hilft beim Menschsein. Er erdet, muntert auf, tröstet, nimmt ernst und bewahrt vor zu viel Selbstmitleid. Und er macht Mut in der Krise.

Ein Gastbeitrag von Arnim Töpel

In diesen Tagen vollzieht sich in mir eine Veränderung: Ich denke anders, besser gesagt annaschda . Ganz recht, ich denke verstärkt im Dialekt. Sie mögen einwenden, das sei ja nun für jemanden, der wie ich in der Kurpfalz geboren und aufgewachsen ist, alles andere als außergewöhnlich. Gewiss, aber meine Muttersprache ist und bleibt infolge eines norddeutschen Elternhauses Hochdeutsch. Wer mit mir das Gespräch sucht, dem antworte ich für gewöhnlich nooch de Schrift , wie man das so trefflich bei uns sagt. Als Kind musste ich mir deshalb immer wieder den Vorwurf der Arroganz gefallen lassen: Wisso sprisch du so voanehm?

Wundersame Klänge

Sehr einfach, ich konnte es nicht, des Babble . Dachte ich. Ein Irrtum, denn sehr wohl habe ich von klein auf alles aufgesogen: die für Außenstehende so wundersamen Klänge, die Vielfalt allein an o-Lauten, die unzähligen Nuancen, diese Möglichkeiten, jeder noch so knappen Aussage mittels Dehnung, Betonung, Intensität, Sprachmelodie und lautmalerischem Beiklang unterschiedlichste Bedeutungen zu verleihen. Von unseren beredten Pausen ganz zu schweigen.

Obacht!

In diesen harten Zeiten, da wir allesamt aus unserem Alltag gerissen sind, jeden von uns diese Krise auf ganz persönliche Weise mit voller Wucht trifft, tut es gut, in mich hineinzuhorchen und solcherlei zu vernehmen: Mach doch de Babbe net struwwelisch! Das lässt mich schmunzeln, und ich erlange für einen Moment die Gelassenheit, die ich mir derzeit oft vergebens verordne. In Maßen, denn auch Mahnungen bleiben nicht aus: Obacht! Imma schää uffbasse drauß! Natürlich fallen gelegentlich auch derbe Worte: Des dabbische Ffiruss, demm deedisch am libbschde die Krutz nunnamache (wenn Sie mich gelegentlich anlasslos nicken sehen, dann kennen Sie nun den Grund dafür). Zorn (Feiadunnaweddlnochämol!) , Unmut (A, hea doch uff!) , Ungeduld (Auf! Uff wenn waatschn?) , aber auch Sentimentalität (Aldale, a-inna disch! So viel Schäänes hosch du schun alebt, vagesses net!) , all das spielt sich gedanklich in mir ab. Die Hin- und Hergerissenheit, die wir gerade durchmachen, die ganze Gefühlspalette vermag der Dialekt nicht nur zu spiegeln, sondern auf den Punkt zu bringen. So erfahre ich durch dieses innere Zwiegespräch paradoxerweise die Gewissheit Du bisch net allää, Ammien.

Babbl net rum!

Wo sich das Schriftdeutsch abmüht, sich in verschwurbelten Schachtelsätzen selbstverliebt verliert, mit jedem weiteren Wort nur das Risiko befeuert, missverstanden zu werden, da agiert der Dialekt kurz und bündig: Babbl net rum! Irgendwann habe ich mit Erstaunen entdeckt, des Babble , das gehört auch zu mir, isch hab’s druff , mehr noch: Es ist meine Heimatsprache. Meine Bühnenprogramme, meine Songs, meine Mundartkrimis zeugen von dieser Zweisprachigkeit; ich imitiere dafür den Dialekt nicht, schon gar nicht parodiere ich ihn, er ist vielmehr in mir und bricht sich immer wieder Bahn.

Lähmung ist keine Option

Und genau das geschieht gerade mit Macht und Nachdruck. Allerdings bemerkenswerterweise nicht wie sonst nach außen tretend, vielmehr nur für mich, innerlich, stumm (und das in einer Sprache, von der Unkundige meinen, es gebe gar keine Sprecher, sondern ausschließlich Dialekt-Schreier – weit gefehlt übrigens!). Eines lassen mir meine Gedanken dabei nicht durchgehen: Lähmung, und sei sie noch so erklärlich. Da dröhnt es dann inwendig: Loss disch net hengä, Ammien! Jetz hoggsch disch mol korzz uffs Schesslong, un donn weida gehts! Es scheint, als spüre etwas in mir, de Ammien (niemand in der Heimat nennt mich Arnim), dea hots grad bissl needisch, bissl aiig .

Neues Wort: Entstummen

Dialekt hilft beim Menschsein, und ich bin überrascht, auf welche Weise sich das nun für mich bewahrheitet. Ich bin froh darüber, ich bin dankbar für meine Heimatsprache. Sie erdet mich, muntert mich auf, sie tröstet mich, nimmt mich ernst, aber bewahrt mich zugleich vor zu viel Selbstmitleid, und sie macht mir vor allem unnachahmlich Mut: Ammien, des packsch du!

Von meinem Sohn habe ich kürzlich im Zusammenhang mit Videokonferenzen ein neues Wort gelernt: entstummen. Der Begriff hat mich auf Anhieb fasziniert, denn meine Dialektgedanken zu entstummen, genau das ist mir offenbar gelungen. Zum Glück!

Ein Fall für Doctor Who?

Oder sind das am Ende doch alles bloß Hirngespinste? Anzeichen eines Lagerkollers? Ein Fall für Doctor Who? Und wenn schon! Es hilft, und allein das ist entscheidend. Als ich mich fragte, wie ich diesen Artikel schließen könnte, aufmunternd, mit der gehörigen Portion Zuversicht, da vernahm ich in mir das Folgende: Leit, mia krieje des hie! Sicher? So fragte ich mit der mir eigenen Skepsis nach, und die Antwort kam prompt: Ammien, do kannsch du ähna druff l…!

Schickt sich das? Natürlich nicht. Aber in diesen Ausnahmezeiten musses als mol sei .

Der Autor

Arnim Töpel ist Jahrgang 1959, geboren in Heidelberg und aufgewachsen in Walldorf. Der gelernte Rechtsanwalt war zehn Jahre lang Moderator für den Südwestfunk. Seit 1999 ist er beruflich mit Piano auf der Bühne mit Programmen wie „Sex ist keine Lösung“ und „Masterbabbler“. Seit 2013 schreibt er Mundartkrimis um Kommissar Günda und seinen Assistenten Fritjof Freese. Derzeit liest er auf seiner Facebookseite täglich ein Kapitel. Auch in der Pfalz wird der Kurpfälzer „eschdimiert“. 2014 ehrte ihn die Stadt Freinsheim für seine Verdienste um die regionale Kultur mit der Hermann-Sinsheimer-Plakette.