Die Lage hinsichtlich der Versorgung der Patienten, die wegen einer Erkrankung an Covid-19 im Landkreis Germersheim stationär behandelt werden müssen, ist derzeit noch entspannt. In der Kandeler Asklepiosklinik sind zudem weitere Stationen darauf vorbereitet, Betten zur Verfügung zu stellen.

Derzeit werden acht Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung in der Kandeler Asklepios-Klinik behandelt. Ein Patient muss noch maschinell beatmet werden. Bisher wurden vier Menschen aus dem Elsass in Kandel behandelt, drei von ihnen konnten schon entlassen werden. Bisher habe sich noch niemand aus dem Personal mit dem Coronavirus infiziert, teilte die Klinikleitung auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Im Notfall über 90 Betten

Auf der Intensivstation in Kandel stehen sieben Betten zur Verfügung, dazu kommen 10 Betten der sogenannten Intermediate Care. Die Station 4, derzeit Isolierstation für Patienten, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, könnte insgesamt bis zu 32 Betten zur Verfügung stellen.

Während der Corona-Pandemie haben die Kliniken in Kandel und Germersheim umstrukturiert. Die Geriatrie wurde nach Germersheim verlagert. In der Kandeler Abteilung „Innere Medizin“ könnten weitere 24 Betten genutzt werden, in der Kandeler Chirurgie stünden im Notfall 35 Betten zur Verfügung, sagte Pflegedienstleiterin Andrea Armbrust.

Außerdem sei an jedem Bett die Versorgung mit Sauerstoff gewährleistet. Viele Covid-19-Patienten bekommen über einen dünnen Schlauch in der Nase oder eine aufgelegte Maske zusätzlichen Sauerstoff zugeführt.

Mehr zum Thema