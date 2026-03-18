1. FC Kaiserslautern „Derbysieger, Derbysieger“: FCK-Fans feiern Mannschaft beim Mittwochstraining
Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern begrüßt einen Rückkehrer auf dem Trainingsplatz. Am Mittwochmorgen absolvierte Außenbahnspieler Simon Asta die Einheit auf Platz 2 am Fritz-Walter-Stadion komplett mit. Er war beim Derby gegen den Karlsruher SC (3:0) wegen eines grippalen Infekts ausgefallen. Rund 60 FCK-Fans verfolgten das einzige öffentliche Training in dieser Woche auf dem Betzenberg. Es war sonnig, allerdings wehte ein böiger Ostwind. Die Stimmung war gut: Als die Mannschaft ihre Aufwärmrunde lief, waren „Derbysieger, Derbysieger“-Sprechchöre zu hören. Am Samstag (13 Uhr) spielen die Lauterer beim 1. FC Nürnberg.