1. FC Kaiserslautern „Derbysieger, Derbysieger“: FCK-Fans feiern Mannschaft beim Mittwochstraining

Beim 3:0 im Südwestderby gegen den Karlsruher SC hatte der FCK einiges zu feiern.
Beim 3:0 im Südwestderby gegen den Karlsruher SC hatte der FCK einiges zu feiern.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern begrüßt einen Rückkehrer auf dem Trainingsplatz. Am Mittwochmorgen absolvierte Außenbahnspieler Simon Asta die Einheit auf Platz 2 am Fritz-Walter-Stadion komplett mit. Er war beim Derby gegen den Karlsruher SC (3:0) wegen eines grippalen Infekts ausgefallen. Rund 60 FCK-Fans verfolgten das einzige öffentliche Training in dieser Woche auf dem Betzenberg. Es war sonnig, allerdings wehte ein böiger Ostwind. Die Stimmung war gut: Als die Mannschaft ihre Aufwärmrunde lief, waren „Derbysieger, Derbysieger“-Sprechchöre zu hören. Am Samstag (13 Uhr) spielen die Lauterer beim 1. FC Nürnberg.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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