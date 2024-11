Die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) hat am Donnerstag die noch drei verbleibenden Spiele in der Hinrunde der Zweiten Fußball-Bundesliga sowie die ersten Partien in der Rückrunde angesetzt. Der 1. FC Kaiserslautern erwartet demnach am Samstag, 7. Dezember, 13 Uhr, dem Karlsruher SC. Das Abendspiel des 16. Spieltages bestreiten am 14. Dezember, 20.30 Uhr, Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 und der FCK. Der KSC tritt am Freitag, 18.30 Uhr, zu Hause gegen Jahn Regensburg an. Zum Vorrundenausklang kommt es auf dem Betzenberg zum Klassiker FCK gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 22. Dezember, 13.30 Uhr). Der KSC tritt tags zuvor beim SC Paderborn an (13 Uhr).

Die Rückrunde beginnt am Freitag, 17. Januar. Der FCK trifft am Samstag, 18. Januar, 13 Uhr, auf den SSV Ulm, der KSC spielt sonntags, 13.30 Uhr, beim 1. FC Nürnberg. Am Freitag, 24. Januar, 18.30 Uhr, muss der FCK bei der SpVgg Greuther Fürth ran, der KSC empfängt am Samstag, 25. Januar, 13 Uhr, Fortuna Düsseldorf.

