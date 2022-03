Das mit viel Spannung für Samstagabend erwartete Pfalzderby in der Dritten Handball-Liga zwischen der TSG Haßloch und der mHSG Friesenheim-Hochdorf ist überraschend abgesagt worden. Die TSG Haßloch klagt aktuell über mehrere Corona-Fälle in der Mannschaft. Einige Akteure haben auch Symptome. Dies hat Thomas Müller, Sportlicher Leiter der TSG, der Mannschaft aus Friesenheim-Hochdorf mitgeteilt. Die hat laut Müller umgehend eine Spielverlegung zugestimmt. Die Partie wird am Dienstag, 15. März, 20.30 Uhr, im TSG-Sportzentrum nachgeholt.