Das Drittliga-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern ist für Sonntag, 20. Februar, 14 Uhr, angesetzt worden. Das Hinspiel, in dem der FCK nach frühen Platzverweisen mehr als eine Halbzeit lang mit zwei Mann weniger spielte und dennoch ein 0:0 erkämpfte, war der Wendepunkt in einer bis dahin schlechten Saison für die Roten Teufel. Inzwischen kämpfen die Lauterer ebenso wie die beiden Südwestrivalen Waldhof und 1. FC Saarbrücken mit um die Aufstiegsplätze.

Eine Woche zuvor, am Samstag, 12. Februar, 14 Uhr, ist der aktuelle Spitzenreiter 1. FC Magdeburg Gegner im Fritz-Walter-Stadion Betzenberg, am Samstag, 26. Februar, 14 Uhr, gastiert der SC Verl in Kaiserslautern. Waldhof muss am 12. Februar zu Türkgücü München und am 26. Februar zum Hallescher FC. Der 1. FC Saarbrücken spielt an den am Mittwoch bekanntgegebenen Ansetzungen bei Wehen Wiesbaden (13. Februar), empfängt Viktoria Köln (19. Februar) und muss zu Türkgücü (28. Februar).