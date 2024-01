Der Zeitpunkt der Verkündung der Nachricht überraschte, aber die Entwicklung hatte sich zuletzt angedeutet. Erik Durm beendet seine Karriere als Fußballprofi und hat den Vertrag mit dem 1. FC Kaiserslautern aufgelöst. Das gab der Zweitligist am Mittwoch und damit zwei Tage vor dem wichtigen Heimspiel gegen den FC Schalke 04 bekannt.

Der 31-Jährige war im Sommer 2022 zum FCK gewechselt, zuletzt stand der gebürtige Pfälzer aber meist nicht mehr im Kader der Roten Teufel. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte der Außenbahnspieler das Winter-Trainingslager des FCK im türkischen Belek verpasst. Den Anschluss an das Team hatte der Weltmeister von 2014 bereits in den Wochen zuvor verloren, in der aktuellen Spielzeit kam er in der Liga und im DFB-Pokal nur noch auf sechs Einsätze und stand dabei 264 Minuten auf dem Platz. In der Saison zuvor kam er noch auf 28 Einsätze für die Lauterer.

„Ich werde somit meine Karriere, auf die ich mit stolzer Brust zurückblicken kann, mit dem heutigen Tag beenden. Ich werde natürlich als Fan des FCK weiterhin mit Herzblut auf den Betze kommen, wann immer es mir möglich ist“, sagte Durm in einer Klubmitteilung.

Neben dem Sieg bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2014 gewann Durm mit Borussia Dortmund 2017 den DFB-Pokal und mit Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League.