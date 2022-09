Hier direkt für den Newsletter anmelden

Was passiert jeden Tag in der Pfalz? Ganz gleich, ob Sie sich über Waldbrände, die Ansiedlung des Wolfs im Pfälzerwald oder die Hintergründe des Polizistenmordprozesses informieren möchten: Täglich bringen wir die Nachrichten aus der Pfalz auf den Punkt. Im Newsletter „Wissen, was läuft?“ lesen Sie das, was die Pfalz bewegt.

Sie erhalten einen Überblick über die Dinge, die am Tag in der Pfalz passiert sind. Natürlich erfahren Sie auch alles zur Energiekrise: Welche Maßnahmen ergreift die Politik, um Bürgerinnen und Bürger von den gestiegenen Lebenshaltungskosten zu entlasten? Die Redaktion wählt die wichtigsten Artikel des Tages aus und ordnet die Geschehnisse für Sie ein. Lesen Sie jeden Abend, was zwischen Westrich und Rheinebene läuft.

Erhalten Sie den Newsletter täglich direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Die Anmeldung ist kostenlos, es wird kein Abonnement der RHEINPFALZ benötigt.

Jetzt für den Newsletter anmelden!