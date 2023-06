Gelegentlich schwappt das Leben aus der Ludwigshafener Fußgängerzone in Markus Enders Laden. Es sind schon vollverschleierte Frauen vor seinem Kassenhäuschen gestanden und haben ihn beschimpft, „ihr Schweine“ haben sie geschrien. Er hat auf der anderen Seite auch mutmaßlich muslimische Kunden, die in seinen Kabinen ihre Homo- oder Bisexualität ausleben. Manche von denen reinigen sich danach auf den Toiletten, was die Klos gelegentlich unter Wasser setzt, eine Art „rituelle Waschung“ erkennt Enders in dem Tun. Er sieht manchmal einige der Männer in der Fußgängerzone, wenn sie da mit Frau und Kindern unterwegs sind, die schauen dann in eine andere Richtung und er schaut ebenfalls woandershin. „Ich bin der Mittelsmann zwischen Dingen, die funktionieren – oder eben nicht“, sagt Enders.

Früher Nachmittag, wenig Betrieb in „Mike’s Erotiktreff“, dem mit 30 Jahren Dienstzeit ältesten Pornokino Ludwigshafens und, wenn man so will, einem der letzten verbliebenen traditionellen Fachgeschäfte in der Innenstadt. Es ist verwinkelt, das Kino hinter dem Eingangsbereich, was auch an den querstehenden Kabinen liegt, in die man sich zurückziehen kann, wenn man alleine sein oder partout nicht alleine sein will.

Weiterlesen