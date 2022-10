Hier für den Newsletter anmelden

Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga herrschte unter Pfälzer Fußball-Fans beste Stimmung. Die Fahrten in kleine Stadien, wo die Vereine vor halbleeren Rängen spielen, gehören der Vergangenheit an. Seit der Saison 2022/23 misst man sich wieder mit einstigen Größen des deutschen Fußballs: mit dem HSV, dem KSC, dem FC Nürnberg und vielen mehr. Das zeigt sich auch in den Verkaufszahlen: Der 1. FC Kaiserslautern hat so viele Dauerkarten wie schon lange nicht mehr verkauft.

Von allen Aufsteigern aus der 3. Liga verlief der Saisonstart für die Roten Teufel mit Abstand am besten. Nach sieben Spieltagen ohne Sieg, wartet man aber mittlerweile seit zwei Monaten auf einen Sieg. Zwar hat man Schwergewichten wie dem HSV oder Darmstadt Punkte abgeluchst, die Niederlage gegen Jahn Regensburg war allerdings schmerzhaft.

Andreas Böhm und Marek Nepomucký aus der Sportredaktion der RHEINPFALZ begleiten die vielen Geschichten rund um den Betzenberg aus nächster Nähe: neue Gesichter auf und neben dem Spielfeld, die wöchentliche FCK-Kolumne und das Betze-Geflüster.

