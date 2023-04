Der deutsche Heizungshersteller Viessmann verkauft ausgerechnet sein gut laufendes Geschäft mit Wärmepumpen an einen amerikanischen Konkurrenten. Der US-Konzern Carrier Global ist fünf Mal so groß wie das hessische Familienunternehmen, das im Gegenzug Anteilseigner bei den Amerikanern wird – doch genau diese Größe ist wohl der Grund für den Verkauf. Der Markt für Heizgeräte wird in Zukunft sehr viel internationaler ablaufen als bisher. Denn letztlich zählt der Preis. Und da haben asiatische Hersteller einen gewaltigen Vorteil.

