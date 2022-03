Die EU will bis 2050 klimaneutral werden, Deutschland bis 2045. Aber geht der Ausbau der erneuerbaren Energien überhaupt schnell genug voran? Und sind diese Klimaziele überhaupt realistisch? Waren in der Vergangenheit fossile Quellen wie Öl und Gas maßgeblich, sollen es für eine klimaneutrale Zukunft die regenerativen Energiequellen sein, mit denen Deutschland seinen Energiehunger stillt. Aber der wird wachsen, vor allem hinsichtlich Ökostrom. Denn E-Autos und vor allem die elektrifizierte Industrieproduktion von energieintensiven Branchen wie Chemie, Zement und Stahl werden Unmengen an Ökostrom benötigen. Wir haben Anspruch und Wirklichkeit bei Windkraft, Fotovoltaik, Leitungsbau überprüft.

