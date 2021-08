Erfolge sind am zehnten Entscheidungstag der Olympischen Spiele für die deutsche Mannschaft zunächst rar gewesen. Zwar erreichte Schütze Christian Reitz mit der Schnellfeuerpistole das Finale, doch es gab auch eine Reihe von Enttäuschungen. Die größte erlebten die Hockey-Damen mit dem Aus im Viertelfinale.

Ohne Chance gegen Argentinien

Deutschlands Hockey-Damen mit der Frankenthalerin Sonja Zimmermann kehren wie zuletzt vor neun Jahren ohne eine Medaille von den Olympischen Spielen zurück. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger verlor am Montag in Tokio im Viertelfinale gegen Argentinien mit 0:3 und schied aus. Agustina Albertarrio in der 27. Minute, Maria Jose Granatto (29.) und Valentina Raposo (52.) schossen den verdienten Sieg für die Südamerikanerinnen heraus.

Niedergeschlagene Hanna Klein

Im Olympiastadion erlebte RHEINPFALZ-Reporter Klaus D. Kullmann das bittere Ausscheiden der 1500-Meter-Läuferin Hanna Klein aus Edenkoben mit. „Ich hatte keine Kraft im Tank, weder mental noch körperlich“, sagte sie niedergeschlagen Platz 39 mit 4:14,83 Minuten – Hanna Klein kennt man anders.

Auch 200-m-Läuferin Jessica-Bianca Wessoly von der MTG Mannheim überstand den Vorlauf nicht. Mit seinem letzten Versuch auf 8,41 Meter holte sich der griechische Weitspringer Miltiadis Tentoglou den Olympiasieg, die 100-m-Hürden gewann Jasmine Camacho-Quinn aus Costa Rica in überragenden 12,37 Sekunden. Am Mittag deutscher Zeit stehen drei deutsche Diskuswerferinnen im Kampf um die Medaillen im Finale.

Rotter-Focken ringt um Gold

Zur gleichen Zeit ringt die ehemalige Weltmeistern Aline Rotter-Focken aus Triberg im Schwarzwald um den Olympiasieg. Allein schon ihre Finalteilnahme ist historisch. Gegnerin ist die haushohe Favoritin Adeline Gray (USA). DIE RHEINPFALZ ist in der Messehalle dabei.

Reitz visiert Medaille an

Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat das olympische Finale mit der Schnellfeuerpistole erreicht. Den zweiten Teil der zweitägigen Qualifikation schloss der 34 Jahre alte Polizeioberkommissar aus Regensburg, der für den SV Kriftel an den Start geht, am Montag auf Platz eins mit 291 Ringen ab. Damit rutschte er mit 587 Gesamtringen in der Qualifikation von Platz drei auf Rang eins vor.