Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze hat ihre zweite Medaille zum Abschluss der Olympischen Sommerspiele in Japan verpasst. Die Sportsoldatin unterlag am Schlusstag im Sprinttennen um Bronze Lee Wai-Sze aus Hongkong und musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Maximilian Levy ist an seiner insgesamt vierten Olympia-Medaille vorbeigefahren. Der Ex-Weltmeister belegte im Keirin-Finale den sechsten und letzten Platz, der Olympiasieg in einem spektakulären Rennen im Izu Velodrome ging an den Briten Jason Kenny.

Kipchoges zweiter Triumph

Weltrekordler Eliud Kipchoge hat zum zweiten Mal den olympischen Marathon gewonnen und damit mit dem legendären Abebe Bikila sowie Waldemar Cierpinski gleichgezogen. Am letzten Tag der Sommerspiele von Tokio triumphierte der 36 Jahre alte Kenianer in 2:08:38 Stunden vor dem Niederländer Abdi Nageeye und dem Belgier Bashir Abdi. Bester Deutscher war Richard Ringer auf Platz 26 in 2:16:08. Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros, der lange zur Spitzengruppe gehört hatte, fiel bei drückend warmen Temperaturen noch auf Platz 30 zurück. Hendrik Pfeiffer wurde 50.

Horne wird zu Hause operiert

Karateka Jonathan Horne hat bei seinem Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio am Samstag mehrere Bänderrisse im rechten Ellenbogen erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Tokio am Sonntag, wie der Sportdirektor des Deutschen Karate Verbandes, Christian Grüner, mitteilte. Der Kaiserslauterer Horne müsse nach seiner Abreise aus Japan operiert werden und könne nach etwa sechs bis acht Wochen wieder mit dem Training beginnen.