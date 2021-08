Gold für Malaika Mihambo, Weltrekord über 400-m-Hürden durch den Norweger Karsten Warholm und eine kleine Zitterpartei von Speerwerferin Christin Hussong, die aber als Elfte mit 61,68 Meter den Einzug ins Finale schaffte. Ganz schön viel los war da schon am Dienstagmorgen für RHEINPFALZ-Reporter Klaus D. Kullmann bei der Leichtathletik im Olympiastadion von Tokio. Am Abend wird er dabei sein, wenn der Landauer Oleg Zernikel im Stabhochsprungfinale mitspringt. Mihambo behielt die Nerven und sprang mit genau 7 m zu Gold. Der Norweger Warholm lief über 400 m Hürden unglaubliche 45,94 Sekunden.

Segel-Silber für Tina Lutz und Susann Beucke

Tina Lutz und Susann Beucke bei den olympischen Segel-Regatten vor Enoshima Silber gewonnen. Mit Platz fünf im abschließenden Medaillenrennen der 49er FX verbesserte sich das Duo aus Holzhausen und Strande am Dienstag noch vom dritten auf den zweiten Rang der Gesamtwertung. Olympiasiegerinnen wurden wie 2016 in Rio die Brasilianerinnen Martine Grael/Kahena Kunze.

Erneut Bronze für Heil und Plößel

Erik Heil und Thomas Plößel haben bei den Segel-Regatten vor Enoshima erneut Bronze gewonnen. Dank eines zweiten Platzes im Medal Race der 49er verbesserten sich der Kieler und der Hamburger am Dienstag vom vierten auf den dritten Rang der Gesamtwertung und wiederholten ihren Erfolg von Rio 2016. Gold sicherten sich die Briten Dylan Fletcher/Stuart Bithell durch den Sieg im Medaillenrennen, Silber ging an die Rio-Olympiasieger Peter Burling/Blair Tuke aus Neuseeland.

Bronze für Kanuten Brendel und Hecker

Sebastian Brendel und Olympia-Debütant Tim Hecker haben im Canadier-Zweier mit Bronze die erste Medaille für die deutschen Kanuten gewonnen. Zum erhofften Gold reichte es für das Duo aus Potsdam und Berlin am Dienstag über die 1000-Meter-Distanz aber nicht ganz. Auf dem Sea Forest Waterway in Tokio musste der als Mitfavorit ins Rennen gegangene 33 Jahre alte Brendel mit seinem neuen Partner Hecker (23) den Kubanern Sergey Torres Madrigal/Fernando Dayan Jorge Enriquez und den chinesischen Weltmeistern Liu Hao und Zhen Pengfei den Vortritt lassen.

Pech für Ringer

Pech hatten die beiden deutschen Ringer. Der dreimalige Frank Stäbler (Klasse bis 67 Kilogramm) und der Schifferstadter Denis Kudla (Klasse bis 87 kg) verloren ihre Viertelfinalkämpfe gegen den Iraner Mohammad Reza Geraei und den Ungarn Viktor Lörincz. Beide Kämpfe endeten zwar unentschieden, da aber die Gegner die letzte Wertung machten, schieden die beiden Deutschen aus und müssen hoffen. Ziehen ihre Kontrahenten ins Finale ein, öffnet sich am Mittwoch morgen noch mal in der Hoffnungsrunde die Tür zu einem Bronzekampf.

Aus für Basketballer und Beachvolleyballer

Deutschlands Basketballer sind im olympischen Viertelfinale am übermächtigen Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic gescheitert. Durch das 70:94 (37:44) am Dienstag in Saitama verpasste das Team von Bundestrainer Henrik Rödl die erstmalige Qualifikation für ein Halbfinale bei Sommerspielen.

Im Beachvolleyball haben Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch den Einzug ins Halbfinale verpasst. Im Viertelfinale unterlag das Duo aus Hamburg den Weltranglistenfünften Alix Klineman/April Ross aus den USA 0:2 (19:21, 19:21). Von den ursprünglich drei deutschen Duos in Japan ist damit nur noch das Team aus Julius Thole und Clemens Wickler im Wettbewerb.

Tischtennis-Frauen im Team-Halbfinale

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben im Mannschafts-Wettbewerb das Halbfinale erreicht. Die an drei gesetzten Petrissa Solja, Shan Xiaona und Han Ying behaupteten sich im Viertelfinale in Tokio knapp mit 3:2 gegen Südkorea. Den entscheidenden Punkt im letzten Einzel sicherte Shan Xiaona mit einem 3:0 (11:8, 11:6, 11:9) gegen Choi Hyojoo. Mit dem ersten Matchball machte sie das Weiterkommen perfekt.