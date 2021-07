Die erste von 339 Goldmedaillen in Tokio hat rund zehn Stunden nach dem Entzünden des olympischen Feuers die Chinesin Yang Qian (21) mit dem Luftgewehr gewonnen. Die Deutsche Jolyn Beer kam nicht ins Finale. Dafür startete der Deutschland-Achter souverän. Das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes zog am Samstag bei erneut drückender Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit auf den letzten Metern des Vorlaufs auf dem Sea Forest Waterway noch an den lange führenden US-Ruderern vorbei. Auch der Leichtgewichts-Doppelzweier mit Jonathan Rommelmann (Krefeld) und Jason Osborne (Mainz), der nach Olympia Radprofi wird, untermauerte mit einem überzeugenden Sieg im Vorlauf seinen Ruf als Medaillenkandidat. Anna-Lena Friedsam hat als erste deutsche Tennisspielerin ihre Auftakthürde in Tokio gemeistert. Die Olympia-Debütantin und Nachrückerin bezwang die Britin Heather Watson 7:6 (7:5), 6:3. Und Petrissa Solja aus Wörth und Patrick Franziska haben im Mixed-Team-Wettbewerb gegen die Kubaner Daniela Fonseca und Jorge Campos gewonnen und treffen am Sonntag im Viertelfinale Mitfavorit Japan.

RHEINPFALZ-Reporter Klaus D. Kullmann ist heute bei der Entscheidung im Straßenradsport, die am Fuße des Fuji fällt, unterwegs. Maximilian Schachmann hat sich sehr viel vorgenommen gegen die beiden Slowenen Tadej Pogacar und Primoz Roglic, den Belgier Wout Van Aert oder den Spanier Allessandro Valverde. Auf dem bergigen Kurs, wo er Wind heftig wehte, wird sich der Beste durchsetzen, Schachmann indes hat seinen wertvollen Helfer Simon Geschke wegen dessen positiven COVID-19- Tests verloren. Das Finale wird gegen 10 Uhr deutscher Zeit erwartet. Der Wind - ist der schon ein Vorzeichen auf den Taifun, den achten Wirbelsturm der Saison, der am Montag in der Region Kanto mit der Hauptstadt Tokio auf Land treffen wird. „Wir sind vorbereitet“, sagen die Organisatoren. Na denn, wenn das so ist. Immer schön ruhig bleiben.