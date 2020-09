Als neue Deutsche Weinprinzessin wird sie daheim mindestens genauso gefeiert, als hätte sie die Krone der Königin am Freitag nicht ganz knapp verfehlt: Für Anna-Maria Löffler aus Haßloch gab es am Samstagnachmittag einen gebührenden Empfang im Bürgerhaus „Kulturviereck“ in ihrem Heimatort. Mit geladenen Gästen aus Politik und Weinbau, aber auch mit Familie, Freunden und vielen Unterstützern wurde die 24-jährige Studentin der Internationalen Weinwirtschaft nicht nur mit Lob und Geschenken überhäuft, sondern auch mit einer besonderen Überraschung: Der örtliche Verein „Leisböhler WeinKultur“, benannt nach Haßlochs eigener Weinlage, hatte – je nach Wahlausgang – drei Versionen für ein Weinetikett vorbereitet. Die dem Wahlergebnis nun entsprechende Variante „Deutsche Weinprinzessin 2020/21“ ziert ab kommender Woche eine Gänsfüßer-Sonderabfüllung „Johann Casimir 2017“, die in Zusammenarbeit mit dem Wein- und Sektgut Braun als Editionswein in einer Auflage von knapp 700 Flaschen erhältlich sein wird.

Am Freitagabend waren Anna-Maria Löffler, die bis 2. Oktober auch noch wenige Tage als Pfälzische Weinkönigin im Amt ist, und Eva Christine Müller aus Rheinhessen im Neustadter Saalbau als Prinzessinnen der 72. Deutschen Weinkönigin Eva Lanzerath von der Ahr gekürt worden. Die RHEINPFALZ hatte die Wahl im Liveblog begleitet. Die abschließende Siegesfeier mit Familien und Freunden hat die Haßlocherin noch in Meckenheim verbracht, wo zuvor ein „Public Viewing“ im Weingut Braun stattgefunden hatte: „Wir sehen sie jetzt zwar ein weiteres Jahr nicht oft, aber freuen uns so für sie“, sagten Löfflers beste Freundinnen Susan Jung und Tatjana Theuer beim Empfang in Haßloch. „Sie hat es verdient, dass sie wieder eine Krone bekommen hat“, jubelte auch Anna-Marias Mutter Andrea Löffler, „weil sie unglaublich viel dafür gelernt hat und sich mit so viel Liebe für den Wein einsetzt, auch in der Corona-Zeit.“ Ihr Studium an der Hochschule Geisenheim setzt Anna-Maria Löffler auch als Deutsche Weinprinzessin fort.