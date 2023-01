Stier wirbt für Wurst

Hass im Internet erfuhr jüngst ein Supermarkt, der mit einem ausgestopften Kalb für Wurst werben wollte. Würden Marktleiter im Kreis eine solche Aktion ebenfalls wagen? Und was sagen Tierschützer aus der Region?

Köchin mit TV-Erfahrung

Wie bei Großmuttern, nur pfiffiger. Und wie am Meer, aber auch geerdet: So kocht Lise Diaz im eigenen kleinen Lokal, das sie mit ihrem Partner Wolf Semmler in Godramstein eröffnet hat. Gäste müssen neugierig und kontaktfreudig sein. Angst vor kleinen Portionen müssen sie nicht haben.

Feierlicher Abschied für ein Urgestein

Wenn Reinhold Walter am Sonntag in den Festsaal der Ortsgemeinde Böchingen tritt, wird es insbesondere für ihn selbst ein hochemotionaler Moment sein. Nach 28 Jahren und fünf Monaten im Amt wird der langjährige Ortschef feierlich verabschiedet.

Künftig auf eigene Faust unterwegs

Angefangen hat Günter Regenauer einst als 16-jähriger Azubi zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei Raiffeisen. Jetzt hat der Hergersweilerer mit seinem Mineralölhandel den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.