Der Handball in den Dritten Ligen zählt nach Auffassung des DOSB und des Deutschen Handballbundes in den Bereich Profisport. Das geht aus einem Schreiben des Verbandes hervor. „Wir kämpfen darum, dass unsere Vereine die Möglichkeit haben, ihre Trainingsarbeit fortzuführen“, erklärte Axel Kromer, Vorstand Sport beim DHB. In der Pfalz haben TuS 04 Dansenberg, SV 64 Zweibrücken, TSG Haßloch und TV Hochdorf den Spiel- und Trainingsbetrieb derzeit ausgesetzt.

Landesregierung besteht auf Spiel- und Trainingsverbot

Gunter Fischer, der Abteilungsleiter für Kommunales und Sport im rheinland-pfälzischen Innenministerium allerdings teilte dem Präsidenten des Pfälzer Handball-Verbandes, Ulf Meyhöfer, am Mittwoch eine andere Einschätzung mit: „Die Landesregierung kann sich dieser pauschalen Beurteilung nicht anschließen und hat in der 12. CoBeVO, die seit dem 2. November 2020 gilt, festgelegt, dass lediglich der Betrieb öffentlicher und privater Sportanlagen zu Trainingszwecken für Profimannschaften der 1. und 2. Liga aller Sportarten zulässig ist. Am Dienstag hat man sich noch einmal auf der Ebene der Staatssekretäre zum Thema Regionalligafußball und 3. Liga Handball ausgetauscht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Verordnung aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen aktuell nicht geändert wird“.

Bleibt die Frage, ob man nach einem Monat Trainingspause im November dann sofort wieder in eine Spielrunde einsteigen kann?!