Haben die fragwürdigen Geschäftspraktiken von Waldemar Nürnberg ein Ende in Albersweiler? Sein Bauprojekt soll verkauft worden sein. Einst als Ankündigung der ersten gated Community der Pfalz gestartet, brökelte bald der Putz an dem Vorhaben. Der Anfang einer langen Reihe an unausgegorenen Plänen, undurchsichtigen Firmengeflechten, massiven Differenzen mit den Nachbarn, Abmahnungen der Behörden, Wuttiraden via Youtube, staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und Co. Nun tauchten die Objekte auf einem Immobilienportal auf. Unter neuem Namen. Und nicht sehr lange. Wir sind der Spur des Geldes gefolgt, die uns zu einem 10.000-Einwohner-Ort auf halber Strecke zwischen Zürich und Basel geführt hat. Und wir haben nachgefragt, was man dort zu den Vorfällen in der Südpfalz sagt.

