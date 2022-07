Der Mann ist 76 Jahre alt, und natürlich sieht man ihm das bei dem Leben, das er geführt hat, auch an. Aber auf der Bühne ist Udo Lindenberg immer noch eine Sensation. Zusammen mit seinen Fans in der ausverkauften SAP-Arena feierte er am Samstagabend ein Riesenfest. Corona ist zwar nicht vorbei, war aber für zweieinhalb Stunden vergessen.

Eine ausführliche Besprechung des Konzerts lesen Sie hier: