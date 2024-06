Mit Mozarts Oper „Don Giovanni“ wurde am Donnerstag der Mozartsommer des Mannheimer Nationaltheaters im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses eröffnet. Bis 7. Juli gibt es in Mannheim und Schwetzingen an unterschiedlichen Orten Opern, Konzerte, Lesungen, Performances rund um das Salzburger Genie und Wunderkind Mozart. Die Neu-Inszenierung von „Don Giovanni“ – eine Koproduktion mit dem Nationaltheater Prag – verlegt die Handlung in ein Theater – jedoch nicht auf, sondern hinter die Bühne. Das hätte originell und spannend sein können, war aber eher konventionell und bieder. pom

