Jörg Brassel aus Konken (Landkreis Kusel) verkauft nicht nur Milch, sondern auch mit der Milch hergestelltes Eis am Automaten. Der Landwirt hatte vor vier Jahren eine eigene Molkerei auf seinem Hof installiert und beliefert mit dieser Milch auch die Eismanufaktur in Birkenfeld. Da war die Idee naheliegend: ein eigener Eis-Automat. Und der ist ein Renner. Bezahlt wird per Karte oder Mobiltelefon. Unter den Sorten sind Klassiker zu finden, aber auch Lyonereis, Spekulatiuseis und Zimteis. Von großer Nachfrage berichtet auch Stefan Herrmann, der in Waldmohr (Landkreis Kusel) einen Automaten aufgestellt hat – und im Südkreis sein Geschäft ausweiten will.