Was heute in und um Kaiserslautern wichtig war:

Ohne größeres Chaos ist der Verkehr an der Baustelle Lauterstraße in den ersten beiden Tagen der Bauarbeiten abgelaufen. Zwar gab es wie erwartet Rückstaus, doch sie hielten sich in Grenzen.

Der Name Lindenhof klingt nach ländlicher Idylle. Wer hier lebt, fühlt sich fast wie in einer eingeschworenen Gemeinschaft auf dem Dorf. Viele der Bewohner sind befreundet. Aber auch große Kunst ist hier zu finden.

Das Opelwerk in Kaiserslautern und seine Belegschaft haben schon so manche Höhen und Tiefen mitgemacht. In Spitzenzeiten haben bis zu 6000 Menschen dort gearbeitet, künftig werden dort Batteriezellen gefertigt.

Für die Genehmigung ihres Haushalts muss die Stadt Landstuhl nochmals ihre Ausgaben kürzen – um insgesamt 147.000 Euro.

Auf den trockensten meteorologischen Sommer der Geschichte folgte der regenreichste September seit Aufzeichnungsbeginn. Im Oktober melden sich Sonne und Wärme zunächst zurück, bevor später der Herbst auftrumpft.