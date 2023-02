Der Karlsruher SC hat sich in der Zweiten Liga Luft im Tabellenkeller verschafft. Die Mannschaft von Christian Eichner gewann am Sonntag das Nachbarschaftsduell beim SV Sandhausen 3:0 (1:0) und kletterte in der Tabelle auf den elften Platz. Vor 7876 Zuschauern, darunter waren etwa 4000 KSC-Anhänger, waren die Karlsruher deutlich besser und holten verdient drei Punkte.

Jerome Gondorf brachte den KSC in der achten Minute mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel 1:0 in Führung. Nach der Pause trafen die Badener nach einer sehenswerten Kombination zum 2:0, als Mikkel Kaufmann aus kurzer Distanz vollendete (53.). Fabian Schleusener nutzte in der 73. Minute eine Kontergelegenheit zum 3:0.