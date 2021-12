Auf der Internetseite des Landes Rheinland-Pfalz, corona.rlp.de, ist der Termin zwar öffentlich aufgelistet – aber am Freitag, 10. Dezember, werden nur deutsche und amerikanische Zivilangestellte sowie Soldaten der Rhine Ordnance Barracks (ROB) am Opelkreisel geimpft. Darauf weist Daniel Nagel vom Betriebsrat der USAG-RP hin: „Das ist eine rein interne Veranstaltung, von außen kann da niemand dazukommen.“ Man habe den Impfbus gezielt angefordert, um in den amerikanischen Militäreinrichtungen Erst- und Boosterimpfungen anbieten zu können. Die umliegenden Einheiten sollen an dem Tag in die ROB kommen, um ihre Impfungen zu bekommen.