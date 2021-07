Schon mit ihrem ersten Wurf, der bei 68,10 Meter landete, hat sich am Samstagmittag Samantha Borutta zur Hammerwurfqueen bei den U23-Europameisterschaften gekrönt, denn keine Konkurrentin kam an die Weite auch nur annähernd heran. Mehr noch: Vier Wochen vor ihrem 21. Geburtstag legte die Studentin aus Mutterstadt, die seit diesem Jahr für Bayer 04 Leverkusen startet, auf 68,80 Meter nach. Ein souveräner Favoritinnensieg in Tallinn/Estland mit genau 1,99 Meter Vorsprung vor Kathrin Koch-Jacobsen aus Dänemark, die nur zwei gültige Versuche hatte, und Kira Väänänen (Finnland, 65,98 m). Die Serie der Vizeeuropameisterin von 2019: 68,10, 68,02, 64,29, 67,74, 68,80 und 68,28 Meter. Mit der deutschen Fahne umhüllt, ließ sie sich von ihrem Vater Peter Borutta umarmen – die Freudentränen flossen.