Schießt ein hoher Beamter der pfälzischen Polizei bei der Verfolgung vermeintlicher Dienstvergehen regelmäßig übers Ziel hinaus? Während die einen den Mann als „harten Hund“ loben, empfinden andere Polizisten seine Arbeit als schädlich. Schließlich arbeiteten 99 Prozent aller Polizisten einwandfrei. Über einen Konflikt, in dem es gegensätzliche Einschätzungen gibt, und der den Landtag beschäftigt.

Scwarze Schafe gibt es in jeder größeren Firma, in jeder Behörde. Auch bei der Polizei. Der Polizist, der sich nebenher als Zuhälter Geld dazuverdient, indem er seine Wohnung an Prostituierte vermietet und die dort angebotenen Sex-Dienstleistungen auf einer Internetseite bewirbt. Der Gesetzeshüter, der im Urlaub oder auf Krankenschein am Mittelmeer Solaranlagen baut. Der Gendarm, der – nach einem Unfall – tagsüber bei der Polizei nur noch eingeschränkt eingesetzt werden darf, der nach Feierabend aber quietschfidel Reitunterricht anbietet, Pferde züchtet, Deckhengste vermittelt und 20 Hektar Land bewirtschaftet, ohne Nebentätigkeitserlaubnis. Das hat’s bei der Polizei in Rheinland-Pfalz alles schon gegeben. Doch die allermeisten Polizisten verrichten ihre schwierige und gefährliche Arbeit engagiert, einwandfrei und korrekt. Kann es im Laufe der Jahre dazu kommen, dass ein Kontrolleur in jeder Ecke in allen Krümeln nach Fehlverhalten sucht, das es gar nicht gibt? Die gesamte Geschichte mit extrem unterschiedlichen Einschätzungen lesen sie hier.