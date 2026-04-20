Die Adler Mannheim fordern in der Finalserie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft ab Freitag den Titelverteidiger heraus – und sind auf dem Papier sogar leichter Favorit. Denn die Eisbären Berlin, die am Montagabend mit dem beeindruckenden 4:1-Erfolg beim Punktrundenprimus Kölner Haie den nötigen vierten Halbfinalsieg unter Dach und Fach brachten, waren in eben jener Punktrunde nur Sechster, die Adler dagegen Zweiter. Die Mannheimer gewannen in dieser Saison ihre beiden bisherigen Heimspiele gegen den Rekordmeister souverän und verloren beide Auswärtspartien, wenngleich knapp. Sie hatten im Halbfinale den EHC Red Bull München in fünf Spielen ausgeschaltet, Berlin benötigte gegen die Haie, die allerdings als Titelfavorit galten, sechs. Die Finalserie beginnt am Freitag, 19.30 Uhr, mit der Auftaktpartie in der bereits ausverkauften SAP-Arena. In Berlin wird dann am Sonntag ab 16.30 Uhr gespielt. Meister wird das Team, das zuerst vier Siege in maximal sieben Spielen einfährt.