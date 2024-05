Der 1. FC Kaiserslautern spielt auch kommende Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga – dank der Schützenhilfe von Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag gegen Wehen Wiesbaden mit 1:0 (1:0). Damit kann Wehen Wiesbaden den FCK nicht mehr einholen. Die Hessen haben vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag vier Punkte Rückstand auf den FCK. Die Partie zwischen Kaiserslautern und Braunschweig am Sonntag (ab 15 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) auf dem Betzenberg ist aber nicht ganz bedeutungslos. Es geht nämlich um die Lostöpfe im DFB-Pokal. Siegt der FCK gegen Braunschweig, dann wird das Team 14. Dann werden die Roten Teufel bei der Auslosung im kommenden Pokalwettbewerb im Lostopf der Bundes- und Zweitligisten sein. Wird Kaiserslautern am Saisonende 15. werden, dann muss der Klub in den sogenannten Amateurlostopf. Dann drohen gleich in der ersten Runde Kaliber wie Bayer Leverkusen, Bayern München oder Borussia Dortmund.