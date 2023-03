Warum töten Kinder? Diese Frage beschäftigt seit dem Fall von Freudenberg, wo zwei Mädchen eine gleichaltrige Zwölfjährige mit Messerstichen das Leben genommen haben sollen, viele Menschen. Und die Frage beschäftigt natürlich auch die Redaktion. Um das Schreckliche irgendwie verstehbar zu machen, hat RHEINPFALZ-am-SONNTAG-Redakteur Andreas Schlick ein Interview mit Wolfgang Weissbeck geführt. Der Psychiater leitet die Kinder- und Jugendforensik in Klingenmünster, wo jugendliche Straftäter untergebracht werden, die aufgrund einer psychischen Störung einer Straftat begangen haben. Wie er den Fall von Freudenberg bewertet, warum es keine einfachen Antworten gibt in solchen Fällen und warum uns diese Tat so erschüttert, dazu hat Weissbeck kluge Antworten gegeben. Nicht nur darüber spricht Rebecca Ditt, Leiterin des Pfalzressorts der RHEINPFALZ, in unserem Podcast mit Schlick, sondern auch darüber, wie sich die Medien mit Blick auf Freudenberg verhalten haben, wie sehr ihn das auch als Vater einer kleinen Tochter berührt und was er davon hält, die Strafmündigkeit in Deutschland von derzeit 14 Jahren abzusenken.