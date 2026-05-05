Die Adler Mannheim haben zwei Tage nach dem Ende der Saison 2025/26 ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert: Brooks Macek (33). „Er hat seine Scorerqualitäten mehrfach unter Beweis gestellt. Dazu bringt er eine Menge internationale Erfahrung mit“, beschreibt Adler-Cheftrainer und -Sportmanager Dallas Eakins den Stürmer.

Macek, gebürtiger Kanadier mit deutschem Pass lief in der DEL von 2013 bis 2018 in Iserlohn und München auf, sammelte dabei in insgesamt 308 Begegnungen 231 Scorerpunkte. Zur Saison 2018/19 zog es ihn nach Nordamerika, wo er für Chicago in der AHL 66 Punkte in 81 Begegnungen verbuchte. Seit 2019 geht der olympische Silbermedaillengewinner von 2018 in der multinationalen KHL für Yekaterinburg auf Torejagd. Macek hat laut Adler-Miteilung in Mannheim einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet.