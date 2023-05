Mit dem dritten Sieg in Folge hat die deutsche Nationalmannnschaft das Viertelfinale bei der WM in Finnland und Lettland fest ins Visier genommen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis setzte sich im vorletzten Vorrundenspiel gegen Aufsteiger Ungarn mit 7:2 (1:0, 3:0, 3:2) durch und kletterte auf den vierten Tabellenplatz. Der Ingolstädter Wojciech Stachowiak (8.), ein ehemaliger Mannheimer Jungadler, die NHL-Profis Moritz Seider (36.), Nico Sturm (36., 38.) und John-Jason Peterka (43.) sowie der Schweiz-Legionär Dominik Kahun (51.) und der Berliner Jonas Müller (59.) erzielten vor 4821 Zuschauern in Tampere die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes. Letzter Gegner in der Vorrunde ist am Dienstag (11.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) Frankreich.