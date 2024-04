Grüne Hülle, brauner Kern: Auf den ersten Blick wirken ihre Anhänger wie harmlose Aussteiger. Doch die russische Anastasia-Bewegung transportiert eine krude völkische Ideologie. Nun tritt ein Liedermacher aus ihrem Dunstkreis in einem bekannten Querdenker-Restaurant in Annweiler auf. Und der rechte Naturkult hat noch viel tiefere Verbindungen in die Pfalz. Denn hier wurde der Stein einst ins Rollen gebracht.

Mehr über die Öko-Sekte, die Verbindungen zur Querdenker-Szene und ihre Aktivitäten in der Pfalz erfahren Sie im ausführlichen Artikel.