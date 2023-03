In fünf Wochen sollen die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Doch das Thema Kernkraft ist damit entgegen der weit verbreiteten Überzeugung noch lange nicht abgeschlossen. Denn noch immer ist kein Endlager für den besonders gefährlichen Atommüll gefunden – ja nicht einmal in Sicht. Das bedeutet: Die Deutschen sind das Thema Atomkraft noch lange nicht los. Inzwischen ist sogar ein weiteres Problem aufgetaucht, was viele überhaupt nicht auf dem Zettel hatten.

