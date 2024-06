Der 1. FC Kaiserslautern erweitert sein bestehendes Trainerteam um Dennis Rudel, der die neue Position des Torwartkoordinators übernehmen wird. Der 47-Jährige war zuletzt Torwarttrainer beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden.

Gemeinsam mit Torwarttrainer Andreas Clauß wird Rudel ab sofort für die Entwicklung der Schlussmänner der Roten Teufel verantwortlich sein. Dies teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstagabend mit. Der Inhaber der Uefa-Torwarttrainer-A-Lizenz bringe vielfältige Erfahrungen im Bereich der Torhüterausbildung mit. In seiner bisherigen Laufbahn war er bei Union Berlin Torwarttrainer, sammelte Auslandserfahrungen beim südafrikanischen Spitzenklub Kaizer Chiefs sowie in der belgischen Jupiler Pro League bei der VV St. Truiden und arbeitete in den Nachwuchsleistungszentren des VfB Stuttgart und des VfL Wolfsburg.

Seine Aufgaben als Torwartkoordinator der Roten Teufel umfassen laut FCK die Zusammenarbeit mit dem Nachwuchsleistungszentrum mit dem Ziel einer noch engeren Verzahnung der Torhüterausbildung im Profi- und im Nachwuchsbereich sowie die weitere Professionalisierung der Ausbildung im Profibereich, wo beispielsweise das Torhüterscouting verbessert und durch eine Ausweitung des Bereichs Videoanalyse bei den Torhütern und der Vergrößerung des Trainerteams ein noch effektiveres Training ermöglicht werden soll.