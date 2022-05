Nach zehn Jahren bei den Adlern Mannheim und zwei Meistertiteln kehrt Eishockey-Torwart Dennis Endras wie erwartet vorzeitig in seine bayerische Heimat zurück. Der 36-Jährige bat um eine vorzeitige Vertragsauflösung und wechselt zu seinem Ex-Klub Augsburger Panther. „Seine Beweggründe sind nachvollziehbar, und es war auch keine Frage, dass wir seiner Bitte nachkommen, auch wenn sein Abgang eine enorme Lücke hinterlässt“, sagte Adler-Geschäftsführer Matthias Binder.

Endras: Einmalige Möglichkeit

„Natürlich fällt einem ein Abgang nach so langer Zeit alles andere als leicht. Man ist in der Mannschaft integriert, identifiziert sich mit dem Club, dem festen Kern des Teams. Man hat viele unglaubliche Erinnerungen. Auch die Stadt, die Region hat es mir angetan, sonst hätte ich es bei weitem nicht so lange ohne meine bayerischen Gepflogenheiten ausgehalten“, bekannte Endras: „Dennoch gab es eine einmalige Möglichkeit für mich, die ich mit Blick auf mich, meine Zukunft und meine Familie nicht verstreichen lassen konnte.“