Alte Münze, Altpörtel und Co: Speyer ist reich an Denkmälern. Gewürdigt wird das unter anderem mit der bundesweiten Eröffnung des Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, in der Domstadt. Über die Ausweisung der Altstadt als „Stadtdenkmal“ ist aber noch nicht entschieden. Die Stadt hatte diese angeregt, der Stadtrat zugestimmt – auch wenn es skeptische Stimmen gab: Mit der pauschalen Unterschutzstellung für den Bereich etwa des früheren mittelalterlichen Mauerrings könnten auch Nachteile für Hausbesitzer verbunden sein, hieß es. Seit Ende 2022 prüft die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) des Landes das Ansinnen, zu dem sie sich schon positiv geäußert hat: Speyer biete eine „einzigartige Erlebbarkeit des historischen Stadtraums“. GDKE-Direktorin Alexandra Fink kündigt auf Anfrage für Oktober Neues an: Dann werde die fachliche Stellungnahme der Stadt zugehen. Die Erhebungen vor Ort seien fertig, derzeit würden einzelne Aspekte vertieft. Ein Thema: die genaue Abgrenzung einer neuen Denkmalzone „Altstadt“.